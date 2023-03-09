بدء جلسة مجلس النواب

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الـ 13 للسنة التشريعية الثانية - الفصل التشريعي الأول - الدورة الانتخابية الخامسة". وأضافت أن "عدد الحضور 191 نائبا".



ويوم أمس الاربعاء، نشر مجلس النواب، جدول اعمال جلسته الـ 13 خلال الفصل التشريعي الأول. ويوم أمس الاربعاء، نشر مجلس النواب، جدول اعمال جلسته الـ 13 خلال الفصل التشريعي الأول.



وتضمن جدول اعمال الجلسة الذي حصلت عليه الخليج 365، "أربع فقرات أبرزها استجواب مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي بناء على طلب نيابي من قبل النائب ضحى رضا القصير".



وكان مجلس النواب قد رفع جلسته المنعقدة، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان الى يوم الخميس، بعد التصويت على قانونين اثنين وقراءة أربعة أخرى.