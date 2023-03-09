انت الان تتابع خبر الاعرجي للناتو: العراق يعمل بشكل جدي على إنهاء الخلافات في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني أيانوتشي، وجرى خلال اللقاء، استعراض مهام بعثة حلف الناتو في العراق، وبحث تطوير التعاون والشراكة مع الحلف، في مجال رفع قدرات القوات العراقية والاستشارة والتدريب، وكذلك دعم الناتو للعراق في مجال الأمن السيبراني".وأكد الأعرجي بحسب البيان، "حرص العراق على التعامل مع الناتو، من أجل رفع وتعزيز قدرات القوات العراقية"، معربا عن "تطلع العراق للاستفادة من خبرات حلف الناتو في تدريب الشرطة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تقدر عاليا كل الدول التي وقفت مع العراق في مواجهة الإرهاب".

كما شدد الأعرجي، على "ضرورة حل الخلافات فيما بين الدول من خلال القنوات الدبلوماسية ومبدأ الحوار"، لافتا إلى أن "العراق يعمل بشكل جدي على إنهاء الخلافات في المنطقة، لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الجميع"، مؤكدا "استمرار سعي العراق لتفكيك الأزمات في المنطقة، من دون أن يكون طرفا فيها".

