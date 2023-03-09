انت الان تتابع خبر السوداني يصادق على التوصيات النهائية الخاصة بتوطين الصناعة الدوائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "ترأس الاجتماع الثاني لرابطة منتجي الادوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة والمعادن، وعدد من المديرين العامّين في الوزارتين".وشهد الاجتماع، بحسب البيان، "إقرار التوصيات النهائية الخاصة بتوطين الصناعة الدوائية، ووجه السوداني، بتنفيذها من قبل الجهات المعنية، واحالة عدد من المتطلبات الى مجلس الوزراء بهدف اصدار قرارات بشأنها، وبما يساعد في النهوض بالصناعة الدوائية، وزيادة عدد الأدوية المنتجة في العراق، وتجنيب المواطن شراء الأدوية غير المفحوصة، وما تشكله الأدوية المستوردة من تأثيرات اقتصادية، حيث نستورد 90% من حاجاتنا الدوائية، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا".

ووفقا للبيان، قال السوداني ان "الصناعة الدوائية تمثل واحدة من أهم متبنيات الحكومة في برنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادي وتنمية القطاعات المختلفة"، مشيرا الى ان "توطين الصناعات الدوائية لم يكن شعاراً إنما هدف، وقد ترجمتوه الى إجراءات حقيقية وتوصيات بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات".

ولفت الى انه "بالنسبة للمنتجين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فإن الحكومة ووزاراتها المعنية قد أوفت بالتزاماتها، وننتظر التنفيذ"، مبينا ان "الصناعة الدوائية كفيلة بتوفير فرص عمل جديدة نحن بأمس الحاجة لها في هذا الوقت"، مشيرا الى انه "على كل المنتجين في القطّاع الحكومي أو الخاص أن يبادروا باستثمار هذه المرحلة المهمة لتبني الحكومة مبدأ توطين الصناعة الدوائية".

وتابع: "مستعدون لأي دعم أو مساندة، سواء على مستوى الإجراءات التي تحتاجون إليها في المستقبل، أم على صعيد منح القروض أو أي تسهيلات أخرى".

وأضاف، "هذه فرصة ذهبية لوضع الصناعة الدوائية في مكانها الصحيح بالعراق"، مضيفا، "اليوم نحن امام حدث مهم في مجال الصناعة الدوائية، وعلينا ان نستثمر هذا الجانب لتكون لدينا صناعة دوائية تُنتج داخل العراق".