انت الان تتابع خبر طبيبة في النجف تتعرض للتهديد وتطالب الحكومة بالتدخل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرّضت طبيبة تخدير في محافظة النجف الى هجوم من قبل ذوي شابة توفيت بسبب مضاعفات الولادة القيصرية، مطالبة الحكومة والجهات المعنية بالتدخل.