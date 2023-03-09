انت الان تتابع خبر الاستثمار في العراق ..سنوات من الضياع وآمال بالارتقاء والتقدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الاستثمار، مفتاح التقدّم وسلّم الارتقاء لأي بلد، في العراق هدرت سنوات بسبب التخطيط الخاطئ، وقوانين قال عنها مختصون بانها لم تطبق، وجهات متنفذة سيطرت على المشهد لسنوات طويلة.

اما الان وبعد التحركات التي شرعت بها الحكومة، يأمل معنيون بحدوث تغيير جذري يقلب المعادلة، التي ظلت لسنوات منكفئة على وجهها.

حكومة السوداني الساعية لتوقيع اتفاقات متعددة الاوجه مع دول اجنبية وشركات رصينة ، طالبها مراقبون بتوفير بيئة ملائمة كي تضع قدمها على الطريق الصحيح الذي سيؤسس لنهضة اقتصادية وعمرانية حقيقية في المستقبل القريب.