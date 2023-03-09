انت الان تتابع خبر هيئة الإعلام والاتصالات تكشف عن احصائيات تخص الزيارة "الشعبانية" في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجلت المؤشرات الاحصائية لهيئة الإعلام والاتصالات عن ارتفاع معدل المكالمات وتبادل الرسائل القصيرة واستخدام الإنترنت خلال زيارة النصف من شعبان في مدينة كربلاء المقدسة، وذلك بحسب بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز.وأضاف البيان: "بحسب غرفة العمليات المشتركة للهيئة فقد تم اجراء 14،484 مليون مكالمة محلية عبر شبكات الهاتف النقال خلال يومي الثلاثاء والاربعاء في مدينة كربلاء المقدسة، بزيادة 20٪ مقارنة بالعام الماضي".

وأشار الى انه "تم ارسال 7،559 مليون رسالة SMS من قبل المستخدمين المتواجدين في المدينة، فضلا عن تبادل قرابة الـ 569 تيرا بايت من البيانات عبر الهواتف النقالة".

وفي اجراء استباقي ولضمان حل جميع الإشكالات الطارئة على عمل شبكات الاتصال في المدينة المقدسة وايقاف أي تداخلات في الطيف الترددي، فقد تم تسيير 15 فرقة فنية بالتعاون مع شركات الهاتف النقال والأجهزة الأمنية نفذت 67 جولة ميدانية في المدينة القديمة ومداخل المحافظة المختلفة، وفقا للبيان.

