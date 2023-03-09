انت الان تتابع خبر رائد الفضاء الإماراتي: أشارككم مشاهدة الأرض لأول مرة من "كوبولا" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر"، أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي "كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها".

في 2 مارس، تم إطلاق صاروخ "فالكون 9" لشركة "سبايس إكس" يقل أربعة روّاد فضاء، هم أميركيان وروسي وإماراتي، نحو محطة الفضاء الدولية حيث سيقضون نحو ستة أشهر، حسب "فرانس برس".

ويمضي الرواد الأربعة، وهم الأميركيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف والإماراتي سلطان النيادي، ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وسلطان النيادي البالغ من العمر 41 عاما، هو رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.

الفيديو ادناه: