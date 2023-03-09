انت الان تتابع خبر النزاهة تضبط مغالاة ومخالفات في شراء أجهزة طبية في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فريق عمل مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى، الذي انتقل إلى المُستشفى الجمهوريِّ في المُحافظة؛ بناءً على مُذكَّرة قضائيَّةٍ، قام بضبط مُعاملتي تأهيل ردهة الجناحين الخاصَّين بتمريض النساء والرجال؛ لوجود مُغالاةٍ في الأسعار ومخالفات في التنفيذ"، لافتةً إلى أنَّ "المبلغ الذي خُصِّصَ لتأهيلهما ناهز (160,000,000) مليون دينارٍ".وأضافت الدائرة إنَّ "الفريق الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من ضبط مُغالاةٍ في عقود شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بقيمة (576,900,000) مليون دينارٍ وتجزئة العقود بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".

وتـابعت إنَّ "الأجـهزة الطـبيَّـة الـتي تمَّ التعـاقـد عليـها ذات مـناشئ (أمريكيٍّ وألمانيٍّ وفرنسيٍّ وسويسريٍّ وتركيٍّ)"، لافتةً إلى أنَّها "شملت أجهزة تخطيط دماغ، و"فنتليتر" حديثي الولادة والأطفال، وناظور القصبات المرن، إضافةً إلى أجهزة (PIEZOTOME) لعمليَّات المفاصل والكسور وكراسي إعطاء جرع".

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في مطلع شباط الماضي عن تنفيذ عمليات ضبطٍ لحالات مغالاةٍ بشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بــقيمة (700,000,000) مليون دينارٍ في نينوى.