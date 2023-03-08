"المدافع" تدخل على خط المساعدات الأوروبية الى أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - ونشرت الأربعاء، القائمة المحدثة للأسلحة التي قدمتها برلين إلى كييف، وكشفت عن تسليم المدافع.

ووفقا لمجلس الوزراء الألماني، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا، لم تتلق كييف سوى 34 مدفعا من طراز Gepard ذاتي الدفع، وخلال الأسبوع الماضي، سلمت السلطات الألمانية أيضا عربتين مصفحتين للدوريات إلى أوكرانيا، وما مجموعه 122 في بداية العملية العسكرية الخاصة.



وفي الفترة من 1 يناير 2022 إلى 6 مارس 2023، أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح منفصلة لتصدير منتجات عسكرية تزيد قيمتها عن 2.6 مليار يورو.

وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن موسكو ترى أن إمداد الغرب بالأسلحة للقوات الأوكرانية هو تورط متزايد لها في الأزمة الأوكرانية.