انت الان تتابع خبر مطار بغداد: لا يوجد أي توقف أو تغيير في جدول الرحلات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت إدارة مطار بغداد الدولي، الأربعاء، عدم وجود أي توقف أو تغيير في جدول الرحلات الجوية بسبب الاحوال الجوية.