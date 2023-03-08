انت الان تتابع خبر السوداني ورئيسي يبحثان تعزيز التعاون والشراكة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "تلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، جرى خلاله التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما شهد الاتصال بحسب البيان "تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبحث في سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، والتنسيق إزاء التحديات المشتركة التي تمرّ بها المنطقة، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتدعيم الأمن والاستقرار".