انت الان تتابع خبر زيدان وبارزاني يبحثان معالجة الاشكاليات ضمن الاطر الدستورية والقانونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني خلال زيارته الى اقليم كردستان".

وأضاف: "تم بحث دور القضاء في الحفاظ على الاستقرار والامن المجتمعي ومعالجة الاشكاليات ضمن الاطر الدستورية والقانونية".

