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زيدان وبارزاني يبحثان معالجة الاشكاليات ضمن الاطر الدستورية والقانونية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني خلال زيارته الى اقليم كردستان".

وأضاف: "تم بحث دور القضاء في الحفاظ على الاستقرار والامن المجتمعي ومعالجة الاشكاليات ضمن الاطر الدستورية والقانونية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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