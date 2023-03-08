انت الان تتابع خبر التعليم تصدر أوامر بتعيين 282 من حملة شهادة الماجستير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعت الوزارة، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي الى الحضور الى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام في ضوء الأمر الوزاري المؤرخ في 2023/3/8.وبارك العبودي، للمعينين "التحاقهم بالمؤسسة الأكاديمية العراقية، معرباً عن أمله بهذه الطاقات الجديدة في تحقيق إضافة نوعية تخدم المجتمع وأهدافه التنموية".