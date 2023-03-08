انت الان تتابع خبر تعاني من عجز مزمن.. نجاح عملية زراعة كلى لشابة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فريقاً طبياً متخصصاً بالجراحة البولية وزرع الكلى في مستشفى الكرامة التعليمي، نجح بعملية زراعة كلية لشابة بعمر (١٧) عاماً يتيمة الأبوين تعاني من عجز كلى مزمن".وأشارت إلى أنه "تم اجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وفحص المطابقة والفحوصات الطبية للمتبرع (عمة) المريضة البالغة من العمر (٢٤) عاماً حيث تم تهيئتهم و ادخالهم الى صالة العمليات"، مبينة أن العملية تكللت بالنجاح و المريضة و المتبرعة بحالة صحية جيدة".