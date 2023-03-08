انت الان تتابع خبر بمقابل مالي.. تيك توك يتيح نشر فيديوهات تصل إلى 20 دقيقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت الشركة أن تطبيق "تيك توك" سيسمح لبعض صناع المحتوى بإنتاج مقاطع أطول مقابل اشتراك مالي، فاتحًا بذلك بابًا جديدًا لمستخدميه لكسب المال.

وستتيح خدمته الجديدة "سيريز" لصناع المحتوى المؤهلين وضع مجموعات تصل إلى 80 مقطعًا مصورًا طويلًا، تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة، خلف "جدار دفع"، وأطول مدة يسمح بها "تيك توك" للمقاطع المصورة حاليًّا هي 10 دقائق.



وبعد أن أحدث ثورة في مجال التواصل الاجتماعي، الذي يهيمن عليه إلى حد بعيد "فيسبوك" و"إنستغرام" المملوكان لشركة "ميتا بلاتفورمز" بمقاطعه المصورة القصيرة ومحرك توصياته المتطور، يدخل "تيك توك" حاليًّا غمار المنافسة مع عملاق آخر.. "يوتيوب" التابع لشركة غوغل.

وقال "تيك توك"، المملوك لـ"بايت دانس"، إن مستخدميه يأتون على نحو متزايد إلى منصته لإنتاج محتوى، مثل: عرض جداول البيانات، والتمارين البدنية، ووصفات الطعام، وهي مساحة لا يزال "يوتيوب" الوجهة المهيمنة فيها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان "تيك توك" سيأخذ مقابلا من صناع المحتوى على ذلك، ويقدم التطبيق بالفعل لمستخدميه نصائح وهدايا، فضلا عن إدارته صندوقًا لتحفيزهم على زيادة متابعيهم.

وبلغ عدد مستخدمي "تيك توك" مليار مستخدم نشط شهريًّا في أيلول 2021، ولم يبلغ عن قاعدة مستخدميه منذ ذلك الحين. بالمقارنة، كان لدى "فيسبوك" قرابة 3 مليارات مستخدم نشط شهريًّا في كانون الأول 2022.

