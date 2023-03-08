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تشافي يروّي تفاصيل عن تدريب برشلونة: "عشت أسوأ أيام حياتي"

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2023-03-08 | 07:07

تشافي يروّي تفاصيل عن تدريب برشلونة: "عشت أسوأ أيام حياتي"

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الخليج 365 – رياضة
اعترف تشافي هيرنانديز بأنه عاش "بعضا من أسوأ أيام حياته" وهو يدرب برشلونة الإسباني.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تشافي، البالغ من العمر 47 عاما، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن "الانتقادات المستمرة قد تكون صعبة في بعض الأحيان".

وأضاف: "عشت بعض أسوأ أيام حياتي وأنا أدرب برشلونة.. أنا أشاهد المباريات باستمرار، أشاهد مبارياتنا ثلاث أو أربع مرات، إنه شيء أستمتع به".

وتابع: "كونك مدربا لبرشلونة، عليك أن تهتم بـ200 شيء، هذه الوظيفة مستمرة 24 ساعة في اليوم، أحب 75 في المئة من عملي نسبة الـ25 في المئة المتبقية صعبة للغاية".
وأردف اللاعب السابق للفريق الكتالوني قائلا: "أتعرض للحكم والانتقاد باستمرار إنه أمر صعب ولدي عائلة وأطفال، هناك العديد من اللحظات التي لا يكون فيها مجديا أن أكون مدربا لبرشلونة".

وأبرز: "يكون الأمر صعبا للغاية عندما يخبرونك أنك لست جيدا أو ليست لديك شخصية".

وفاز تشافي بأول لقب له مع برشلونة في كانون الثاني الماضي، فيما يتصدر فريقه حاليا ترتيب "الليغا" بفارق 9 نقاط عن مطارده .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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