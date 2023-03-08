انت الان تتابع خبر مصرع 11 امرأة وثلاثة أطفال إثر غرق قاربهم في اليمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، نقلا عن هيئة المصائد السمكية التابعة لحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من الجماعة، أن "11 شخصا نجوا من حادثة غرق قارب في المياه البحرية الفاصلة بين منطقة الخوبة الساحلية في مديرية اللحية وجزيرة كمران شمال الحديدة، بينهم 6 أشخاص أحدهم طفل تم إسعافهم ويتلقون العلاج في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة".وأضافت أن "11 امرأة وثلاثة أطفال توفوا في حادثة غرق القارب".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، بأن 13 شخصا لقوا حتفهم إثر غرق قارب كان يقل 26 شخصا بينهم نساء وأطفال، بعد مغادرته ساحل منطقة الخوبة شمال مدينة الحديدة، وعلى متنه عددا من الأسر لحضور حفل زفاف في قرية اليمن بجزيرة كمران شمال الحديدة.

وحينها أكد محافظ الحديدة في حكومة "الإنقاذ الوطني" محمد عياش قحيم، استنفار فرق الانقاذ عقب وقوع الفاجعة واستمرار عمليات البحث عن ناجين.

