انت الان تتابع خبر وفاة الفنان السوري صبحي سليمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونعت نقابة الفنانين صبحي سليمان قائلة: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير صبحي سليمان".

وأضافت: "نوافيكم لاحقا بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية..إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد الفنان صبحي سليمان واحدا من الممثلين البارزين في سوريا، حيث قدم العديد من الأعمال الهامة في تاريخ الدراما السورية، وشارك في مسلسلات عديدة أبرزها: "الهارب، وسيف بن ذي يزن، ونجوم بين الغيوم، والبواسل، وحي المزار، والعبابيد، والمحكوم، وحمام القيشاني الجزء الأول، وأبو كامل الجزء الأول، ويوميات مرحة، وغضب الصحراء، والينابيع، وعز الدين القسام، وحرب السنوات الأربع، والدروب القصيرة".



كما شارك في فيلم سينمائي واحد وهو "إمبراطورية غوار عام (1982)".