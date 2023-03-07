تطورات جديدة تخص قضية برشلونة بـ"رشوة الحكام"

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قال تقرير صحفي إسباني، إن مكتب المدعي العام بإسبانيا، قرر الاستمرار في السير بقضية الفساد ودفع الأموال من قبل نادي برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجة الحكام السابق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012