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تطورات جديدة تخص قضية برشلونة بـ"رشوة الحكام"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449678-638138034922691262.jpg

2023-03-07 | 17:26

تطورات جديدة تخص قضية برشلونة بـ"رشوة الحكام"

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قال تقرير صحفي إسباني، إن مكتب المدعي العام بإسبانيا، قرر الاستمرار في السير بقضية الفساد ودفع الأموال من قبل نادي برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجة الحكام السابق.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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