انت الان تتابع خبر تطورات جديدة تخص قضية برشلونة بـ"رشوة الحكام" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449678-638138034922691262.jpg
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2023-03-07 | 17:26
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قال تقرير صحفي إسباني، إن مكتب المدعي العام بإسبانيا، قرر الاستمرار في السير بقضية الفساد ودفع الأموال من قبل نادي برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجة الحكام السابق.
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