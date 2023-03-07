انت الان تتابع خبر دفنوا احياء.. الدفاع المدني تنقذ 4 عمال صرف صحي في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نجحت فرق الدفاع المدني بإنقاذ أربعة عمال لحفر مجاري الصرف الصحي بعمق كبير في منطقة حي الغدير بمركز محافظة كربلاء المقدسة بعد أن دفنوا إحياء تحت اطنان الكتل الترابية نتيجة انهيار التربة على اكتاف اخدود الحفر اثناء وجودهم تحت الأرض لمد الأنابيب الخاصة بالصرف الصحي".وأضافت: "حيث تسارعت فرق الانقاذ بإشراف المدير العام للدفاع المدني اللواء محسن كاظم علگ وتمكنت من إخراج العمال مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي وتأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم فيها".