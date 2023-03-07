انت الان تتابع خبر خلال لقائه بيربوك.. وزير الخارجية يدعو لوقف الحرب الروسية الاوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع بيربوك، عقد في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة بغداد، إن "العراق يشكر ألمانيا لدعمها البلد ابان معركتنا ضد الإرهاب، بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي في اعمار المناطق المحررة".وأضاف، أن "الشركات الألمانية تلعب دوراً مهماً وايجابياً في الاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى "العمل على تطوير العلاقات المعرفية بين العراق والمانيا ونقل تجربة الاقتصاد الى العراق".

وفيما ابدى حسين "قلقاً حيال الحرب الأوكرانية الروسية"، دعا إلى "إيقاف إطلاق النار وإنهاء تلك الحرب"، مشدداً على ضرورة احترام أمن وسيادة جميع دول العالم.

وتابع: "المناخ وتغيراته اخذت جزءاً من مباحثاتنا مع الخارجية الألمانية"، معتبراً "مباحثاتنا في جانب الطاقة مع المانيا وشركة سيمنز لها باع طويل".

وشدد على أن "الحكومة العراقية ملتزمة بالدستور العراقي وترفض ان يكون العراق منصة لمهاجمة دول الجوار".

من جهتها، قالت وزير الخارجية الألمانية "نحن متفقان للعمل سوياً من أجل السلام في العراق مع ضمان سيادة البلد".

وأضافت بيربوك "نحن في أوروبا نرى أن الطاقة مهمة وهي جزء من الأزمة المناخية"، معتبرة أن "شراكة العراق مع ألمانيا قابلة للتطور في مجال الطاقة الكهربائية".

وأكدت، على ضرورة "مضاعفة الجهود لمنع جفاف أنهر العراق".