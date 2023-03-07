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انت الان تتابع خبر بهزيمة ثقيلة.. المنتخب القطري يودع كأس اسيا للشباب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449663-638137928798942847.jpg
2023-03-07 | 14:31
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تعرض المنتخب القطري للشباب لهزيمة ثقيلة أمام أستراليا، اليوم الثلاثاء، بنتيجة 9/1، في منافسات كأس آسيا تحت 20 عاما، المقامة حاليا في أوزباكستان، في اللقاء الذي جمعهما ضمن في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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