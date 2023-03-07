بهزيمة ثقيلة.. المنتخب القطري يودع كأس اسيا للشباب

تعرض المنتخب القطري للشباب لهزيمة ثقيلة أمام أستراليا، اليوم الثلاثاء، بنتيجة 9/1، في منافسات كأس آسيا تحت 20 عاما، المقامة حاليا في أوزباكستان، في اللقاء الذي جمعهما ضمن في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.