انت الان تتابع خبر علاوي وبارزاني يؤكدان على ايجاد حلول للملفات العالقة بين بغداد واربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لعلاوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "التقى في اربيل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وجرى خلال اللقاء الحديث عن عدد من المواضيع التي تخص الشأن المحلي ومناقشة تطورات الاوضاع خصوصاً في الجانب السياسي حيث تم الاتفاق على اهمية تنسيق وتوحيد المواقف وايجاد حلول للملفات العالقة بين بغداد واربيل عبر الحوارات والتفاهم".واضاف انه "تم خلال اللقاء الاتفاق على دعم محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء وحكومته في تنفيذ برنامجها الوزاري بما يحقق تطلعات ابناء الشعب العراقي الكريم".