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تشكيلة العراق لمواجهة سوريا في تصفيات آسيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449660-638137903503788587.jpg

2023-03-07 | 13:48

تشكيلة العراق لمواجهة سوريا في تصفيات آسيا

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تنشر وكالة السومرية، تشكيلة منتخب الشباب لمواجهة نظيره السوري، ضمن الجولة الثالثة والاخيرة لمنافسات المجموعة الاولى لنهائيات كأس آسيا دون 20 عاماً.
وتجري المباراة في تمام الساعة الخامسة، من مساء اليوم الثلاثاء.

أدناه التشكيلة:

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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