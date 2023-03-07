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انت الان تتابع خبر تشكيلة العراق لمواجهة سوريا في تصفيات آسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449660-638137903503788587.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-07 | 13:48
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تنشر وكالة السومرية، تشكيلة منتخب الشباب لمواجهة نظيره السوري، ضمن الجولة الثالثة والاخيرة لمنافسات المجموعة الاولى لنهائيات كأس آسيا دون 20 عاماً.
وتجري المباراة في تمام الساعة الخامسة، من مساء اليوم الثلاثاء.
أدناه التشكيلة:
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