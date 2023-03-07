تشكيلة العراق لمواجهة سوريا في تصفيات آسيا

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

وتجري المباراة في تمام الساعة الخامسة، من مساء اليوم الثلاثاء.

تنشر وكالة السومرية، تشكيلة منتخب الشباب لمواجهة نظيره السوري، ضمن الجولة الثالثة والاخيرة لمنافسات المجموعة الاولى لنهائيات كأس آسيا دون 20 عاماً.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012