انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الخميس المُقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المجلس رفع جلسته الاعتيادية الى يوم الخميس المقبل".

وذكرت الدائرة ان المجلس صوت على مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة".



وأضافت: "مجلس النواب صوت على مشروع قانون تصدیق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين جمهورية العراق وحكومة هنكاريا".

وأشارت الدائرة الى ان "المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية الدولية للبحث والأنقاذ لعام ١٩٧٩".

وبينت: "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات".

ولفتت الدائرة الى ان "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد".

