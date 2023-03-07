انت الان تتابع خبر توجيه جديد من السوداني بشأن أحداث ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفداً من أهالي محافظة ديالى، ضمّ عدداً من الوجوه الاجتماعية وشيوخ العشائر فيها".

واستمع السوداني، إلى عرض عن "الأوضاع المعاشية والخدمية في المحافظة، بأقضيتها ونواحيها، وأهم التحدّيات التي تواجهها جهود الاستقرار وعملية تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين".



وأكد السوداني، "حتمية إنفاذ القانون، وألّا خطوط حمراء أمام تأدية الدولة مسؤولياتها وواجباتها".

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد بـ"متابعة الجريمة الغادرة التي شهدتها المحافظة وراح ضحيتها الطبيب أحمد طلال المدفعي، وأن من ارتكبها سيكون تحت طائلة القانون عاجلاً، مشدداً على أنّ دماء المواطنين أمرٌ لا يقبل المساومة ولا التساهل".

وأعرب السوداني، عن "ثقته بالدور الإيجابي الذي تضطلع به عشائرنا ووجهاء المجتمع في ترسيخ السلم الاجتماعي، وإصلاح ذات البَين، وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة للعراقيين".

