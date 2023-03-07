انت الان تتابع خبر تفاصيل تُكشف لأول مرة.. تاجران كويتيان اشتركا بـ"سرقة القرن" ومكتب الكاظمي بقلب "المؤامرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في أواخر تشرين الأول بعد أن أصبحت الجريمة التي باتت تعرف بـ"سرقة القرن" علنية، وهي مكونة من نواب من مختلف الفصائل السياسية وكُلفت باكتشاف كيفية حدوث السرقة ومن المتورط فيها.تم تقديم التقرير النهائي للجنة في نهاية الأسبوع ووجد أن عددًا من أعضاء فريق رئيس الوزراء السابق "سهلوا السرقة" أثناء وجودهم في المنصب وساعدوا في تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد.

ومن أبرز المتورطين ثلاثة أعضاء من مكتب الكاظمي: مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوحي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار السياسي مشرق عباس، بالإضافة الى وزير المالية السابق علي علاوي، والذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال بتهمة "تسهيل مصادرة أموال الودائع الضريبية"، وصدرت تعليمات للسلطات بمصادرة أصولهم.

وصدرت المذكرات "بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد من الشخصيات الأخرى في الحكومة السابقة"، بحسب بيان صادر عن المفوضية الفيدرالية للنزاهة، التي أنشأت اللجنة.

كما يجري البحث عن تاجرين كويتيين من اصل عراقي كانا مقربين من علاوي.

وندد الكاظمي، الذي كان رئيسا للوزراء بين أيار 2020 وتشرين الاول 2022، قبل أن يحل محله محمد شيع السوداني، بالاتهامات.

وقال الكاظمي إن التحقيق "يفتقر إلى حدود الاستقلالية المقبولة ويشير إلى نهج سياسي منفتح في استهداف وإنهاء كل من له علاقة بالعمل مع الحكومة السابقة".

واتهم الكاظمي التحقيق باستهداف بعض الأشخاص بقصد إخفاء "المجرمين الفعليين".

على الرغم من أن بيان FCI يوم الجمعة لم يكشف عن أي تفاصيل عن أدلة جديدة تم الكشف عنها، إلا أن تقرير لجنة التحقيق لم يكشف.

ووجدت اللجنة أنه تم سحب ما مجموعه أربعة تريليونات دينار "حوالي 3 مليارات دولار" من مصرف الرافدين المملوك للدولة، من خلال 260 شيكًا وتوزيعها على سبع شركات خاصة بين أيلول 2021 وآب 2022.

ووجدت اللجنة أن خمس من الشركات السبع حديثة التأسيس وليس لديها سجلات ضريبية، أما الشركتان المتبقيتان فقد تم شراؤهما من قبل المتهمين "لأغراض إتمام السرقة".

وجاء في التقرير: "لم يكن لدى أي من الشركات تفويض قانوني من المالكين الفعليين للودائع لسحب هذه الودائع، على الرغم من ادعائهم للقيام بذلك".

وبحسب ميدل إيست آي البريطاني، كانت الأموال المسروقة عبارة عن أموال دفعتها الشركات مقدمًا مقابل الالتزامات الضريبية المستقبلية.

في السابق، كان المجلس الاتحادي للرقابة المالية والمحاسبة (FBSA) ، وهو جهاز مراقبة الإنفاق العام العراقي ، يشرف على طلبات استرداد الودائع الضريبية.

ومع ذلك، قبل أسابيع قليلة من بدء سرقة الأموال، تم إجراء تغيير للسماح بسحب الأموال دون إذن من FBSA.

وقالت لجنة التحقيق إن "المراسلات الرسمية" المحيطة بهذا التغيير وصفت بأنها مفتاح السرقة.

يذكر التقرير أسماء رئيس اللجنة المالية النيابية السابق والمستشار المالي الكاظمي هيثم الجبوري والمدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب سامر عبد الهادي والمدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم بدر الغازي. فضلا عن جوحي وعلاوي - كما شاركا في هذه المناقشات.

تتفق استنتاجات التحقيق مع تقارير موقع ميدل إيست آي في تشرين الثاني حول كيفية تنفيذ السرقة ومن يُشتبه في قيامه بتسهيلها.

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية إن ديوان الرقابة المالية سبق أن أفاد بأن الودائع الضريبية في الحساب كانت ضعيفة وحاول التحذير من أن الناس قد يحاولون استخراج هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، ومع ذلك، لا يبدو أن أحداً قد أخذهم على محمل الجد.

وبدلاً من ذلك، أصبحت تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالية "المفتاح الرئيسي" الذي سمح للمخطط بالتطور "من الألف إلى الياء"، على حد قول المسؤول.

وأضاف أن "الوحيدين الذين استجابوا للتحذيرات هم اللصوص الذين وجهتهم أجراس الإنذار هذه إلى موقع الأموال وآليات الوصول إليها وسرقتها".

في تشرين الثاني 2017 ، أرسل ديوان الرقابة المالية نتائج التدقيق الذي أجراه على الودائع الضريبية لعام 2015 و 2016 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 إلى مكتب رئيس الوزراء و IGCT.

وتضمنت المراجعة العديد من الملاحظات، أبرزها كيف تراكم عدد كبير من الودائع الضريبية في حساب واحد، وأن إجراءات رد الودائع كانت معيبة ويمكن التلاعب بها.

وجد ديوان الرقابة المالية أكثر من 4.9 تريليون دينار (حوالي 4 مليارات دولار) من الودائع الضريبية المتراكمة في حساب مصرفي مملوك لـ IGCT في فرع الأحرار ببنك الرافدين.

وطالب ديوان الرقابة المالية دائرة المحاسبة بوزارة المالية بحل نقاط الضعف.

في سبتمبر 2018 ، فيما بدا أنه محاولة لحل المشكلة ، أنشأ IGCT حسابًا مصرفيًا جديدًا في فرع الضرائب في مصرف الرافدين "لإيداع المبالغ المستلمة كودائع ضريبية". أطلق على الحساب الجديد اسم "إدارة كبار دافعي الضرائب".

وكشف التقرير أن الخطة كانت تجميد الحساب القديم تمهيدا لإغلاقه نهائيا بعد ستة أشهر "وهو أمر لم يتم التقيد به خلافا لما حددته توجيهات دائرة المحاسبة".

في الواقع، قام IGCT بتحويل أكثر من أربعة تريليونات دينار من الحساب القديم إلى الحساب الجديد ، والذي كان يديره مسؤول IGCT ، عبد الهادي.

تم التحويل على شكل مدفوعات بدأت في أغسطس 2018 وانتهت في نوفمبر 2020.

وأشارت اللجنة إلى أن الأموال تراكمت مرة أخرى في هذا الحساب الجديد حيث تمت سرقتها.

وقال مسؤول عراقي رفيع مطلع على التحقيقات لموقع Middle East Eye: "تشير جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات حتى الآن إلى أن التخطيط للسرقة بدأ في وقت ما بين عامي 2018 و 2020".

وأضاف أن "شبكة المتورطين واسعة وتضم قادة سياسيين وقادة فصائل مسلحة ومسؤولين كبار سابقين وحاليين، لكن الاسم الذي تكرر في كل مرحلة من مراحل التحقيق هو رائد جوحي".

"من الغريب أن جميع الأسماء الأخرى إما تؤدي إليه أو ترتبط به بطريقة أو بأخرى".

لم يحدد تقرير اللجنة بالضبط الدور الذي يُزعم أن جوحي لعبه في هذه العملية، لكنه وصف مكتب رئيس الوزراء بأنه أحد الأطراف الرئيسية المتورطة في السرقة.

وتقول إن المكتب اتصل بمسؤولي وزارة المالية ومديري IGCT وفروع البنوك ذات الصلة دون الرجوع إلى وزير المالية علاوي، وأصدر تعليمات "للجهات المعنية بشطب FBSA من طلبات التدقيق الخاصة برد الودائع الضريبية".

ورد اسم جوحي في التقرير على عدة مراحل، وعُيِّن جوحي مدير مكتب الكاظمي، الذي اشتهر كرئيس قضاة تحقيق أثناء محاكمة صدام حسين، ومفتشًا عامًا لوزارة المالية في أيار 2019 من قبل رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.

شغل جوحي المنصب حتى ألغى مجلس النواب المنصب في تشرين الأول، لكن الكاظمي أعاده إلى الواجهة بعد تسعة أشهر بتعيينه مديراً لمكتبه، قال عضو سابق في فريق الكاظمي لموقع Middle East Eye إنه مُنح صلاحيات "واسعة جدًا".

في مكان آخر، يفصل التقرير كيف وجدت التحقيقات أن علاء خلف مران، السكرتير الخاص لجوحي، كان يرافق بانتظام رجل الأعمال نور زهير جاسم، المشتبه به الرئيسي بالسرقة، في رحلاته الخارجية على متن طائرة زهير الخاصة على مدار العامين الماضيين.

وكشفت سجلات هيئة الطيران المدني، التي استخدمتها لجنة تقصي الحقائق، أن مران وزهير كانا في الغالب برفقة شخص ثالث، وهو اللواء ضياء الموسوي، مدير العمليات في جهاز المخابرات.

الكاظمي، الذي ظل رئيسًا للمخابرات خلال العامين الأولين من رئاسته للوزراء، عيّن جوحي خلفًا له في الوكالة في تموز 2022، ولم يكن لدى جوحي خلفية ملحوظة في المخابرات.

ووجدت اللجنة أن مران كان أيضًا صديقًا لكريم بدر الغازي، مدير تحقيقات المركز، وقال غازي للجنة إن مران دعاه وزهير في عدة رحلات.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الموسوي في تشرين الثاني "لتورطه في تسهيل تهريب أموال مسروقة إلى خارج العراق".

ولم يتمكن المحققون من الوصول إلى الموسوي أو جوحي، وأبلغهم جهاز المخابرات الوطني أن الأول "هرب من العراق" وأن الأخير "نُقل".

وقالت اللجنة إنه رغم مطالبتها المتكررة بالحصول على أي تفاصيل عن جوحي ، لم تكشف المخابرات عن مكان "نقله" أو سبب صدور أمر إداري بنقله.

ووجدت لجنة تقصي الحقائق أن زهير كان يحمل جواز سفر دبلوماسيًا صادرًا عن الخارجية العراقية يحمل لقب رجل أعمال.

كما قالت إنه تم إصدار مذكرتي توقيف وحظر سفر بحقه في تشرين الأول 2019 وكانون الأول 2020 بزعم إصدار شيكات لحسابات لا تحتوي على الأموال اللازمة فيها.

وقال التقرير "ومع ذلك، فهو غير مسجل في قاعدة بيانات المطلوبين". سمح له ذلك بإجراء 21 رحلة جوية أجنبية على طائرته الخاصة في عامي 2021 و 2022.

وقُبض على زهير في مطار بغداد الدولي في تشرين الأول، وصادرت السلطات منه فيما بعد نحو 182 مليار دينار (125 مليون دولار)، لكن قاضي التحقيق أفرج عنه بكفالة بعد إبرام صفقة لإعادة الأموال التي في حوزته وتسمية مشتبه بهم آخرين.

بالمقابل، قال مسؤول عراقي بارز مطلع على التحقيق لموقع Middle East Eye. حاول موقع MEE سابقًا الاتصال بزهير: "صدمت عندما قرأت نتائج التحقيقات، هذه نكتة القرن وليست سرقة القرن."

وأضاف أن "نور زهير المطلوب كان يحمل جواز سفر دبلوماسيا ويرافقه ضابط مخابرات رفيع المستوى أو مسؤول من مكتب رئيس الوزراء في كل رحلة".

"التفسير الوحيد لذلك هو أنه حول الأموال بهذه الطريقة باستخدام طائرته الخاصة، لا يوجد تفسير آخر".