انت الان تتابع خبر الايام المقبلة سيشهد البيت التشريعي استضافة لكبار المسؤولين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بوصلة اللجان النيابية تتجه بخط يوازي تشريع القوانين، ابوابها ستفتح لاستضافة كبار المسؤولين في الايام المقبلة لبحث جملة من الملفات السياسية والاقتصادية والامنية بناء على دورها الرقابي في تقييم الاداء الحكومي وتحديد مكامن الفساد.مع ذلك يؤكد نواب ضرورة حسم ملف رئاسة اللجان النيابية المتبقية كون تأخير حسمها ينعكس سلبا على دورها الرقابي في وقت يسعى البيت التشريعي لكشف ملفات الفساد وتقديها لرئيس الوزراء لمحاسبة من يثبت عليه ذلك.