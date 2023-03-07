انت الان تتابع خبر الرافدين يباشر بعملية ايداع الدينار للمسافرين بفروعه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تمت عملية المباشرة بايداع الدينار العراقي من قبل المسافرين في فروع المصرف المخصصة ببغداد واستلام الدولار من منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي حصرا".

واضاف ان "الفروع المخصصة هي شارع فلسطين - قرب النادي التركماني - ساحة الفردوس - قرب فندق عشتار وفلسطين - المشتل - تقاطع بغداد الجديدة - دور الضباط - زيونة - شارع الربيعي - المحيط - منطقة الكاظمية / مجاور البوابة- الرافعي - منطقة العامرية / شارع المنظمة - الحي العربي - منطقة المنصور".

