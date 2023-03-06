انت الان تتابع خبر تطبيق تويتر يتعرض لعطل فني جسيم.. والشركة توضح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مصادر وناشطين، فإن "تويتر واجه خلال الساعات الأخيرة فشلاً في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والروابط".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه "عندما ينقر المستخدمون على الروابط تظهر أمامهم رسالة خطأ طويلة تشير إلى وجود مشكلة في واجهة برمجة تطبيقات تويتر، وهو النظام المستخدم للتواصل مع الخدمات الأخرى".



ويعني هذا العطل أن "المستخدمين لا يستطيعون فتح أي رابط تتم مشاركته على الموقع على الإطلاق".

ويبدو أن Tweetdeck، التطبيق المتخصص في متابعة التغريدات، تعطل أيضا، حيث لاحظ المستخدمون أنه قد تعطل في نفس وقت تعطل الروابط.

من جهتها، قالت شركة تويتر إن |"الأعطال التي يواجهها المستخدمون ناتجة عن تحديثات في المنصة".

