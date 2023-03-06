انت الان تتابع خبر يوم الأربعاء.. عطلة رسمية في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المحافظ نصيف جاسم الخطابي وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المصادف ٨ من شهر اذار الجاري لكافة دوائر المحافظة لمناسبة ذكرى مولد الامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف".واستثنى القرار، وفق البيان، "الدوائر الامنية والخدمية".

وأضاف، أن "التعطيل يأتي لوجود المواكب الحسينية داخل وخارج المحافظة وتمكين اهالي كربلاء من تقديم الخدمات الى الزائرين".

