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السفارة الألمانية تدعم المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، انه "مع تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في العراق، قرر العديد من العراقيين الذين هاجروا إلى الخارج العودة مجدداً الى العراق".

وأضافت: "تقدم المانيا، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الدعم للعائدين في العثور على وظيفة او انشاء عملهم الخاص، فضلا عن تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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