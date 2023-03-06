انت الان تتابع خبر مجلة بريطانية: بغداد إحدى أسوأ مدن الشرق الأوسط بحركة السير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أسوأ عواصم الشرق الأوسط على صعيد حركة سير المركبات، هكذا وصفت بغداد في تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية التي قالت ان الازدحامات المرورية تخنق العاصمة العراقية، حيث يقضي الركاب ساعات طويلة من أجل الوصول لوجهتهم، فيما يفضل الكثير من رجال الأعمال إجراء الاجتماعات عن بعد بدلا من المخاطرة في الخروج.وعلى الرغم من عائدات النفط السنوية الحالية التي تزيد عن مئة مليار دولار، إلا أن شبكة الطرق في بغداد لم تتغير منذ الثمانينيات، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الحروب والعقوبات الاقتصادية والفساد والإهمال أدت جميعها إلى تدمير نظام النقل في البلاد.. ويقول المخططون إن مليونين وسبعمئة الف سيارة تسير يوميا في شوارع بغداد، التي تم انشاؤها لاستيعاب مئتي ألف سيارة فقط، ناهيك عن اضطرار سائقي الشاحنات لقطع العاصمة شمالا وجنوبا لعدم وجود طرق دائرية.كل ذلك اسهم في زيادة نسبة الدخان المتصاعد من عودام السيارات والذي أدى بدوره إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف لمستويات قياسية تجاوزت الخمسين درجة مئوية.

وتشير الصحيفة إلى أن أحد أسباب المشكلة يتمثل في أن ملايين السيارات المعفاة من الضرائب دخلت عبر معابر غير خاضعة للرقابة خلال السنوات الماضية،، لافتة الى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يدرك على الأقل حجم المشكلة، فمنذ توليه منصبه قبل عدة أشهر، أزال بعض نقاط التفتيش وأعاد فتح المنطقة الخضراء جزئيا.

وياتي هذا التقرير بالتزامن مع إعلان السوداني رسميا إطلاق حزمة مشاريع لفك الاختناقات المرورية في ‍بغداد، تتضمن بناء مجسرات وطرق جديدة.