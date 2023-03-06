انت الان تتابع خبر حقيقة شماتة جمال سليمان للراحل شادي زيدان (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب سليمان على صفحته الخاصة عبر فيسبوك: "أحد المواقع الوضيعة التي تنشر الأكاذيب ادعت انني شتمت الراحل شادي زيدان وأن عائلة شادي قد ردت علي، من حيث المبدأ انا لا أتردد بالرد على افكار الآخرين ان اختلفت مع افكاري، ولكني لا أشتم حتى من شتمني لأن هذا ليس من شيمي".وأضاف" لقد أحزنتني وفاة شادي جدا واتصلت بأخي ايمن معزيا. بيني وبين ايمن وعائلته عشرة طويلة وخبز وملح ونحن تربينا على احترام ذلك".