انت الان تتابع خبر الديوان الملكي الأردني يحدد موعد عقد قران الأميرة إيمان (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الملكة رانيا شاركت الفيديو عبر حسابها الخاص على إنستغرام، وكانت بدايته مع اللحظة الأولى لولادة الأميرة إيمان وحتى يوم خطوبتها، وقالت في تعليق عليه: "بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار... الله يوفقك وينور دربك".

المميز في الفيديو هو صوت إليسا وكلمات وألحان مروان خوري، اللذان قررا إهداء الملكة رانيا هذه الأغنية بمناسبة عقد قران ابنتها.

الملكة رانيا شكرت أيضا كل من إليسا ومروان خوري في الفيديو الذي شاركته، قائلةً: "شكراً للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب".



وكان الديوان الملكي الهاشمي قد حدد موعد عقد قران الأميرة إيمان، من خلال بيان جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي".

وأضاف، "الديوان الملكي الهاشمي إذ يهنئ عميد آل البيت الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء".



تفاعل عدد كبير من المتابعين والنجوم مع الفيديو الذي شاركته الأميرة رانيا على إنستغرام، وقدموا لها التهاني بمناسبة اقتراب موعد عقد قران الأميرة إيمان، وتمنوا لهما النجاح في حياتهما الزوجية المستقبلية، ومن بينهم إليسا التي علقت على شكر الملكة لها.واحتفل القصر الملكي الأردني، في السادس من تموز العام الماضي، بـ خطوبة الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس، وأقيم الحفل بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، وزوجته الملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني.