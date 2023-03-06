انت الان تتابع خبر اعتقال ثلاثة أشخاص اعتدوا على كادر طبي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة حماية مستشفى الصدر العام التابعة الى قاطع الصدر الأول تمكنت من إلقاء القبض على (٣) أشخاص لقيامهم بالاعتداء على الملاك الطبي ضمن المستشفى المذكورة أعلاه بالضرب والشتم والتهديد".الى ذلك، "تمكنت قوة من فوج طوارئ بغداد الرصافة الأول المتمثلة بآمر الفوج من القبض على متهم مطلوب وفق المادة ( ٤٤٤) من قانون العقوبات، جاء ذلك خلال تنفيذ واجب مشترك ضمن منطقة زيونة".

وأشارت الوزارة الى، "قيامها بإحالة المتهمين الى الجهات المعنية".

