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اعتقال ثلاثة أشخاص اعتدوا على كادر طبي في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة حماية مستشفى الصدر العام التابعة الى قاطع الصدر الأول تمكنت من إلقاء القبض على (٣) أشخاص لقيامهم بالاعتداء على الملاك الطبي ضمن المستشفى المذكورة أعلاه بالضرب والشتم والتهديد".

الى ذلك، "تمكنت قوة من فوج طوارئ بغداد الرصافة الأول المتمثلة بآمر الفوج من القبض على متهم مطلوب وفق المادة ( ٤٤٤) من قانون العقوبات، جاء ذلك خلال تنفيذ واجب مشترك ضمن منطقة زيونة".

وأشارت الوزارة الى، "قيامها بإحالة المتهمين الى الجهات المعنية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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