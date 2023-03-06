انت الان تتابع خبر ألمانيا.. إصابة 53 ضابطا في احتجاجات عنيفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدأ متظاهرون يساريون، بالشجار واستخدام القوة الجسدية ضد ضباط إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن "53 ضابطا تعرضوا للركل والضرب، وأصيب آخرون بتهيج في الجهاز التنفسي بسبب النيران المشتعلة ورشهم بطفايات الحريق".



وأشارت إلى أنه "نتيجة لذلك، لم يعد بإمكان 17 شرطيا الخدمة".

وأوضحت الشرطة أنه "تم رفع أكثر من 20 قضية للاشتباه بانتهاك النظام العام ومقاومة مسؤولي إنفاذ القانون والتسبب بضرر جسدي لهم".