انت الان تتابع خبر اعتقال 26 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني ضمن اللواء العشرين في قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على (26) متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير رسمية".وأضاف انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين وأحيلوا إلى الجهات المختصة".