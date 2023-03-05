انت الان تتابع خبر حزب سياسي: إقالة الحلبوسي متوقفة على هذه الجهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجبوري في حوار خاص مع فضائية السومرية، أن "تغيير الحلبوسي ليس قراراً سنياً، بل يحتاج إلى أغلبية في مجلس النواب"، مبيناً أن "الإطار هو الجهة القادرة على تغييره".

وتابع أن "جمال الكربولي اجبر على التصالح مع الحلبوسي لان الأخير وجه الصناعة بفتح ملف ضد احمد الكربولي، وما قدم من أوراق ووثائق يؤرق الكربولي".



وتوقع "انهيار تحالف إدارة الدولة إذا لم تنفذ الاتفاقات المتعلقة بالعفو العام والمساءلة والعدالة".

وكشف الجبوري، عن "مساع للحلبوسي لتشكيل تحالف اتحاد القوى يضم السيادة وعزم وتقدم لكن السيادة لن يذهب في هذا الاتفاق".

وأضاف، أن "الإمارات كانت تدعم شخصيات سنية محددة والان قل هذا الدعم وطريقة أدائها في الملف العراقي اختلفت عن السابق".