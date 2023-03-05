انت الان تتابع خبر البرلمان يطالب الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين وخفض نسبة استقطاع القروض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن "الطريق الوحيد لتحسين الظروف المعيشية لشريحة المتقاعدين يمر من خلال زيادة الرواتب التقاعدية وكذلك خفض نسبة الاستقطاعات الشهرية الخاصة بفوائد السلف والقروض من قبل المصارف العاملة تحت سلطة البنك المركزي داعياً مجلس الوزراء إلى التصويت على هذه التوصيات بالفترة المقبلة".وأضاف المندلاوي خلال استقباله ممثلين عن شريحة المتقاعدين , لمناقشة مطالبهم , مؤكداً اعتبارها من أولويات عمل مجلس النواب وكذلك المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب لخطة عمل الحكومة الراهنة".

وذكر المندلاوي خلال مخاطبات رسمية ،معنونة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ،ضرورة العمل على تحسين الأوضاع المعاشية للمتقاعدين ، الذين لم تطرأ حتى الآن على مرتباتهم أي تغييرات منذ فترة طويلة ، وإن المتغيرات الاقتصادية الراهنة وزيادة تكلفة الحياة المعيشية التي تسبب بها التضخم نتيجة انخفاض سعر الدينار العراقي ،تفرض على الجميع اللجوء إلى إجراءات سريعة لضمان عيش كريم لجميع المواطنين ومنهم شريحة المتقاعدين".

وطالب النائب الأول إلى "المباشرة بشمول المتقاعدين غير المستفيدين سابقاً بتوزيع قطع الأراضي السكنية تحقيقاً للعدالة بين المكلفين بخدمة عامة , وشمول شريحة المتقاعدين بقانون التأمين الصحي ، كونهم أكثر احتياجاً للرعاية الصحية ".