- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر برشلونة يتمسك بصدارة الليجا بعد الفوز على فالنسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449403-638136339743110781.jpg
2023-03-05 | 18:24
المصدر:
714 مشاهدة
تمسك برشلونة بصدارة الليجا، بالفوز بنتيجة (1-0) خلال مواجهة نظيره فالنسيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".
وسجل هدف المباراة الوحيد رافينيا لاعب برشلونة في الدقيقة 16.
ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة، لوجود لمسة يد على هوجو جويامون، وانبرى للتنفيذ فيران توريس الذي سدد بالقائم الأيمن، ليهدر فرصة إضافة الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 55.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، بعد إعاقته هوجو دورو لاعب فالنسيا وهو في حالة انفراد، في الدقيقة 59.
وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.
ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة، لوجود لمسة يد على هوجو جويامون، وانبرى للتنفيذ فيران توريس الذي سدد بالقائم الأيمن، ليهدر فرصة إضافة الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 55.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، بعد إعاقته هوجو دورو لاعب فالنسيا وهو في حالة انفراد، في الدقيقة 59.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا