برشلونة يتمسك بصدارة الليجا بعد الفوز على فالنسيا

وسجل هدف المباراة الوحيد رافينيا لاعب برشلونة في الدقيقة 16.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة، لوجود لمسة يد على هوجو جويامون، وانبرى للتنفيذ فيران توريس الذي سدد بالقائم الأيمن، ليهدر فرصة إضافة الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 55.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، بعد إعاقته هوجو دورو لاعب فالنسيا وهو في حالة انفراد، في الدقيقة 59.