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برشلونة يتمسك بصدارة الليجا بعد الفوز على فالنسيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449403-638136339743110781.jpg

2023-03-05 | 18:24

برشلونة يتمسك بصدارة الليجا بعد الفوز على فالنسيا

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تمسك برشلونة بصدارة الليجا، بالفوز بنتيجة (1-0) خلال مواجهة نظيره فالنسيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".
وسجل هدف المباراة الوحيد رافينيا لاعب برشلونة في الدقيقة 16.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة، لوجود لمسة يد على هوجو جويامون، وانبرى للتنفيذ فيران توريس الذي سدد بالقائم الأيمن، ليهدر فرصة إضافة الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 55.


وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، بعد إعاقته هوجو دورو لاعب فالنسيا وهو في حالة انفراد، في الدقيقة 59.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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