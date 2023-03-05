اخبار العالم / اخبار العراق

سعر فلكي لبيع مبابي وريال مدريد يلتف عليه

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر سعر فلكي لبيع مبابي وريال مدريد يلتف عليه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449400-638136318530900426.jpg

2023-03-05 | 17:50

سعر فلكي لبيع مبابي وريال مدريد يلتف عليه

المصدر:

2,244 مشاهدة

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، عن خطة باريس سان جيرمان في حال عدم موافقة نجمه، كيليان مبابي، على تفعيل بند تمديد عقده.
وجدد مبابي تعاقده مع سان جيرمان في الصيف الماضي لمدة موسمين، مع إمكانية إضافة موسم ثالث إذا وافق الطرفان.

ويحق تفعيل هذا البند حتى تموز المقبل، وإن لم يحدث ذلك، سيكون باب رحيل الفرنسي مفتوحا بنهاية الموسم المقبل.


وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سيدرس قرار بيع مبابي في الصيف المقبل، ما لم يجدد تعاقده مع النادي، حتى لا يخسره مجانا في 2024.

وأضافت الصحيفة أن "بي إس جي" حدد 200 مليون يورو للموافقة على رحيل نجمه، لكن ، أكبر المهتمين بالتعاقد مع مبابي، لا ينوي دفع هذا الرقم في الصيف المقبل، ويفضل الانتظار حتى 2024 لضمه مجانا.

وفي ظل ارتفاع راتبه، لن تكون الأندية المهتمة بضم مبابي كثيرة، لكن من المحتمل أن يقتحم وليفربول سباق التعاقد مع النجم الفرنسي، وفقا ل"ليكيب".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا