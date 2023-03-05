انت الان تتابع خبر المانيا تحدد موعد تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شولتس في مقابلة مع شبكةCNN: "أعتقد أنهم يعرفون أننا مستعدون لتنظيم طرح نوع من الضمان لهذا البلد من أجل فترة سلام مقبلة. لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

وجدّد شولتس التأكيد على أن "الغرب لن يتخذ قرارات بشأن تسوية النزاع حول أوكرانيا، إلّا أنه وصف مسألة "انسحاب القوات الروسية" بأنها "أساس لمفاوضات السلام".



يشار إلى أنه قبل أيام، أعلن المستشار شولتس، أنه "أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة ألا يصبح حلف الناتو، طرفا في الحرب بأوكرانيا".

وقال خلال كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ": "نحن حريصون على ألا يصبح الناتو طرفا في الحرب وقد أخبرت الرئيس بايدن بذلك، وسأتوجه اليوم إلى الولايات المتحدة لمناقشة هذا الأمر"، مؤكدا أن ألمانيا ستستثمر في قدراتها الدفاعية.

