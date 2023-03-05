انت الان تتابع خبر قتل والده بالخطأ.. القبض على متهم في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365: "على أثر ورود معلومات عن وجود مشاجرة عشائرية وتبادل إطلاق النار، تمكّنت قوة من قسم شرطة قضاء المجر، من إحكام السيطرة على مكان الحادث، وبوقت قياسي القت القبض على أحد المتهمين بإثارة مشاجرة مع طرف من عشيرة اخرى، وخلال إطلاقه للعيارات النارية، قاصداً منزل المتشاجرين معهم، اصاب والده عن طريق الخطأ بواسطة سلاح نوع كلاشينكوف، ما ادى ذلك لوفاته بعد نقله الى المستشفى ".وأضافت: "تم إحالة المتهم إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه ".