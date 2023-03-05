انت الان تتابع خبر السوداني والسيسي يناقشان عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي وصلها صباح اليوم الأحد".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شهد اللقاء البحث في تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين".

وأبدى رئيس مجلس الوزراء "استعداد العراق بالمضي قدماً في إنضاج العمل المشترك، والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات"، وفقا للبيان.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات"، مؤكداً "اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة".