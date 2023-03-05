انت الان تتابع خبر المندلاوي: البرلمان حريص على زيادة التخصيصات المالية لأمانة بغداد في الموازنة والان مع التفاصيل
وأشار المندلاوي بحسب البيان الى، إن "السلطتين التشريعية والتنفيذية داعمتان لأمانة بغداد ، وعلى الأخيرة استثمار هذا الدعم وترجمته على شكل خدمات ومشاريع يلمسها المواطن البغدادي، وهنا فإن هذا الدعم سيكون مرهوناً بمدى تأمين الأمانة للخدمات وكذلك مدى تعاونها واستجابتها لممثلي الشعب باعتبارهم الأقرب لمعاناة واحتياجات الشارع ".
وأبدى المندلاوي، "حرص مجلس النواب على زيادة التخصيصات المالية للأمانة في مشروع قانون الموازنة بما ينسجم مع المشاريع الاستراتيجية والخدمية التي تقوم بها"، منوهاً إلى أن "الجميع ينظر بخصوصية بالغة لمدينة بغداد التي تتمتع بتأريخ حضاري واهمية اقتصادية وإدارية، وهذا يتطلب من القائمين على خدمة هذه المدينة بذل جهود أكبر لإظهار العاصمة بالمكانة التي تليق بها ".