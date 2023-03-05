انت الان تتابع خبر اشتركوا في تفجير الدورة السكنية.. القبض على 6 ارهابيين في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعمليات منفصلة تمكن ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على (6) ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين نشط عملهم ضمن صفوف عصابات داعش من خلال تفجير الدورة السكنية العائدة لمنتسبي الاجهزة الامنية وخطف المواطنين واجبارهم على دفع اتاوى والتبليغ عن تحركات القوات الامنية ونقل المواد الغذائية وتوزيع ما يسمى الكفالات على عناصر داعش ونصب السيطرات الوهمية قبل أيام التحرير".وأضاف البيان، ان "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص وفقا لمذكرات توقيف رسمية صادرة من القضاء، وقد جرى تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".