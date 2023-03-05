انت الان تتابع خبر بيان "غاضب" من تايوان: على الصين التعامل بـ"عقلانية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس شؤون السياسة الصينية في تايوان، في بيان، إن "على الصين معالجة الأمور عبر مضيق تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية ومحترمة للطرفين".

جاء ذلك ردًا على تصريحات رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ الذي قال إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وتعزيز عملية إعادة التوحيد السلمي للصين واتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.



وتقول الصين إن تايوان الديمقراطية إقليم تابع لها، وقد زادت بكين من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ردًا على ما تصفه "بالتواطؤ" بين تايبه وواشنطن، الداعم الدولي ومورد الأسلحة الرئيسي لتايوان.

ونظمت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس/آب الماضي ردا على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت.

