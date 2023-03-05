انت الان تتابع خبر أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 116 (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحتفلت موريرا الإسبانية الجنسية المولودة في الولايات المتحدة بعيد ميلادها الـ 116، ليصفنها كتاب "غينس" للأرقام القياسية كأكبر شخص معمر في العالم.

وفي تقرير اليوم الأحد أشارت شبكة "سي بي أس" الأمريكية إلى أنه على الرغم من كبر سن موريرا، إلا أنها لا تزال تتمتع بذاكرة جيدة ولها صفحة خاصة على شبكة "تويتر".

وقالت الشبكة: "تنشر موريبا غالبًا على تويتر باللغة الكاتالونية ما يشمل تأملات في حياتها الحالية، وذكرياتها من السنوات الماضية، وحتى وصفات أكلة Paella التي تعد طبقًا شهيرًا في إسبانيا".



وذكرت الشبكة أن موريرا احتفلت بعيد ميلادها قبل يوم من بلوغها 116 سنة في منزلها بمسقط رأسها في مدينة سانتا ماريا ديل تورا في كاتالونيا بإسبانيا، وحضر الحفل الأصدقاء وابنتها روزا البالغة من العمر 78 عامًا.

وقال بن مايرز الرئيس التنفيذي لمؤسسة LongeViquest ، وهي شركة تتعامل مع المعمرين في جميع أنحاء العالم، إن ذاكرة موريرا كانت ثاقبة، وتحدثت بوضوح عن طفولتها.

وأوضح مايرز، الذي حضر حفل ميلاد موريرا في منزلها، أن المعمرة تأثرت بالتهاني التي أرسلها العديد من معجبيها في جميع أنحاء العالم.

وولدت موريرا في الـ 4 من آذار/ 1907، في كاليفورنيا، بعد عام واحد من هجرة والديها إلى الولايات المتحدة وفقًا للشبكة التي لفتت إلى أن موريرا أمضت السنوات القليلة الأولى من حياتها في سان فرانسيسكو.

وبعد ثماني سنوات، قررت العائلة العودة إلى إسبانيا، حيث استقرت في كاتالونيا بحسب الشبكة التي ذكرت أنها تزوجت من جوان موريت في عام 1931، وأنجبت ثلاثة أطفال وأصبح لديها 11 حفيدًا و13 من أبناء الأحفاد.

ومثل غيرها كان لموريرا نصيبها من الأفراح والمآسي، إذ إنها فقدت والدها في الرحلة من الولايات المتحدة إلى إسبانيا جراء مرض السل الرئوي، لكنها دائمًا ما تخبر متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي "لا تصبح قط شخصًا مريرًا مهما كان الأمر".

والشهر الماضي زار موريرا المخرج الوثائقي الأمريكي سام جرين، الذي يصنع فيلمًا بعنوان "أكبر معمر في العالم".

