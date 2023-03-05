انت الان تتابع خبر الإطاحة بإرهابي كان يعمل بـ"ديوان الزكاة" لداعش في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية خاطفة امتازت بالسرعة والدقة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة نفذتها خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع في الجانب الأيمن - محافظة نينوى، أسفرت عن القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق احكام المادة (٤/ ارهاب)".



وأضافت، أن "الارهابي كان يعمل ضمن مايسمى ديوان الزكاة التابع لما يسمى ولاية نينوى، تم تنفيذ العملية بالتنسيق مع القوة الماسكة - مديرية شرطة ام الربيعين".